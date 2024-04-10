Вашингтон
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

23 иностранца выдворили из Хабаровского края

У каждого из них закончился срок пребывания в России, однако добровольно возвращаться на родину они не спешили.

Источник: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО

23 иностранца выдворили судебные приставы Хабаровского края и Еврейской автономной области, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов осуществили административное выдворение 23 граждан Узбекистана, нелегально находившихся на территории Хабаровского края и Еврейской автономной области.

У каждого из них закончился срок пребывания в России, однако добровольно возвращаться на родину они не спешили.

За нарушение правил въезда и режима пребывания в Российской Федерации суд привлёк иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной ст. 18.8 КоАП РФ.

Своего выдворения мигранты из Узбекистана ожидали в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению за пределы Российской Федерации.

Исполняя судебное решение, сотрудники органов принудительного исполнения оформили все необходимые документы и препроводили иностранцев к пункту пропуска через государственную границу.

Теперь для выдворенных граждан въезд в Россию закрыт на 5 лет.