12 апреля — День космонавтики: как празднуют в России

В этот день Юрий Гагарин совершил исторический маршрут на корабле «Восток-1». С тех пор празднование Дня космонавтики ознаменовано различными мероприятиям по всей стране. Сегодня эта дата по-прежнему является символом научного и технического прогресса России. Как страна встречают День космонавтики в 2024 году, URA.RU узнал, изучив афиши региональных столиц.