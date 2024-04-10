Гастрономия и музыка встретятся во Владивостоке на «Майских»

Во Владивостоке 11 и 12 мая пройдет уникальное событие, объединяющее любителей уличного искусства и кулинарии — фестиваль «Майские». Как пишет ТАСС со ссылкой на основателя фестиваля и лидера проекта Pacific Russia Food Татьяну Заречневу, это мероприятие соберет талантливых исполнителей из Дальнего Востока и Азии. В рамках фестиваля ожидается, что центр города украсят новые муралы и арт-объекты, в том числе оформленный автобус.
По словам организаторов мероприятия, фестиваль мидий, который традиционно проводился с 1 по 15 мая, в этом году был разделен на два отдельных события. Одно из них «Майские», которые займут свое место на известной площадке у кинотеатра «Океан». Вокруг кинотеатра расположится разнообразие культурных и гастрономических пространств, включая сцену на парковке, где днем будут выступать танцоры уличных стилей, а вечером — музыкальные коллективы из разных уголков России.
Впервые во Владивостоке на открытом воздухе выступят блюзмены из Екатеринбурга. Хедлайнерами фестиваля станут местные исполнители — группа «Марлины» и Максим Свобода, а международное представительство обеспечат группы KyoYoko из Пекина и Deer MX из Гонконга, которые привнесут в атмосферу фестиваля электро-альт-рок и альтернативные рок-направления.