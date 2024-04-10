Гастрономия и музыка встретятся во Владивостоке на «Майских»

По словам организаторов мероприятия, фестиваль мидий, который традиционно проводился с 1 по 15 мая, в этом году был разделен на два отдельных события. Одно из них «Майские», которые займут свое место на известной площадке у кинотеатра «Океан». Вокруг кинотеатра расположится разнообразие культурных и гастрономических пространств, включая сцену на парковке, где днем будут выступать танцоры уличных стилей, а вечером — музыкальные коллективы из разных уголков России.