Красноярские ученые разработали наночастицы из золота для лечения рака

Ученые теоретически предсказали, а затем и получили путем синтеза золотые наночастицы, имеющие ценное свойство глубоко (глубже, нежели другие известные материалы) проникать в ткани организма. Эту особенность можно использовать, в частности, для борьбы с онкологическими заболеваниями, рассказали в Сибирском отделении РАН.
Золотые наночастицы, в отличие от ряда прочих материалов, не отторгаются организмом и не вредят ему. Это парные частицы размером 22 нанометра с проводящим материалом между ними. Они активно поглощают свет в инфракрасной области, и это свойство можно использовать для нагрева, например, раковых клеток, чтобы уничтожить их.
Как отмечают эксперты, использование новых наночастиц требует дальнейших исследований, необходимых для создания методов управления ими.
Результаты работы красноярских ученых, проведенной при поддержке Российского научного фонда и краевого фонда науки, опубликовал авторитетный журнал The Journal of Chemical physics.