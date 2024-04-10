Красноярские ученые разработали наночастицы из золота для лечения рака

Золотые наночастицы, в отличие от ряда прочих материалов, не отторгаются организмом и не вредят ему. Это парные частицы размером 22 нанометра с проводящим материалом между ними. Они активно поглощают свет в инфракрасной области, и это свойство можно использовать для нагрева, например, раковых клеток, чтобы уничтожить их.