Уровень воды в Иртыше поднимается до 15 сантиметров за сутки

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о весенних процессах в Омской области. На реках уже начались подвижки льда. Уровень воды в Иртыше поднимается на 1−15 см за сутки, в притоках — реках Туй и Оша у села Кутарлы — наблюдается подъём воды по 5−57 см за сутки, в реке Ишим — 20 см за сутки. Тем не менее, достижения опасных отметок в ближайшее время не ожидается.
На участке от Черлака до Омска уровень Иртыша будет ниже нормы, до полуметра, а на севере области уровни должны быть выше нормы на 30 −60 см. На притоках Иртыша значения будут выше нормы, от одного метра до полутора.
Полный сход снежного покрова намечается с 10 по 21 апреля, в Омске — 16 апреля.