Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уровень воды в Иртыше поднимается до 15 сантиметров за сутки

А в притоках — до 57 сантиметров.

Источник: Om1.ru

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о весенних процессах в Омской области. На реках уже начались подвижки льда. Уровень воды в Иртыше поднимается на 1−15 см за сутки, в притоках — реках Туй и Оша у села Кутарлы — наблюдается подъём воды по 5−57 см за сутки, в реке Ишим — 20 см за сутки. Тем не менее, достижения опасных отметок в ближайшее время не ожидается.

На участке от Черлака до Омска уровень Иртыша будет ниже нормы, до полуметра, а на севере области уровни должны быть выше нормы на 30 −60 см. На притоках Иртыша значения будут выше нормы, от одного метра до полутора.

Полный сход снежного покрова намечается с 10 по 21 апреля, в Омске — 16 апреля.

МЧС