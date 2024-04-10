Уровень воды в Иртыше поднимается до 15 сантиметров за сутки

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о весенних процессах в Омской области. На реках уже начались подвижки льда. Уровень воды в Иртыше поднимается на 1−15 см за сутки, в притоках — реках Туй и Оша у села Кутарлы — наблюдается подъём воды по 5−57 см за сутки, в реке Ишим — 20 см за сутки. Тем не менее, достижения опасных отметок в ближайшее время не ожидается.