В Пермском крае вводят сезонные ограничения для большегрузов

Ограничения для большегрузного транспорта будет действовать в Пермском крае, сообщает региональное Министерство транспорта.
По данным ведомства, оно распространится на тот транспорт, ось которого превышает допустимые в этот период значения. Ограничение будет действовать в разные периоды, в зависимости от типа дорожного покрытия.
«На региональных дорогах с переходным типом покрытия ограничения будут действовать с 10 апреля по 9 мая включительно; На региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 17 апреля по 16 мая», — рассказали в департаменте транспорта Прикамья.
Как сообщили в ведомстве, ограничения также будут действовать на дорогах с асфальтобетонным покрытием с 1 июня по 31 августа, если температура будет достигать 32 градуса по Цельсию.
Информацию о полном перечне дорог, где вводятся ограничения, а также о том, где получить разрешения расположена на сайте ведомства.