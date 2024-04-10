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В Пермском крае вводят сезонные ограничения для большегрузов

Соблюдение мер будут контролировать сотрудники ГИБДД.

Источник: Аргументы и факты

Ограничения для большегрузного транспорта будет действовать в Пермском крае, сообщает региональное Министерство транспорта.

По данным ведомства, оно распространится на тот транспорт, ось которого превышает допустимые в этот период значения. Ограничение будет действовать в разные периоды, в зависимости от типа дорожного покрытия.

«На региональных дорогах с переходным типом покрытия ограничения будут действовать с 10 апреля по 9 мая включительно; На региональных дорогах с асфальтобетонным покрытием с 17 апреля по 16 мая», — рассказали в департаменте транспорта Прикамья.

Как сообщили в ведомстве, ограничения также будут действовать на дорогах с асфальтобетонным покрытием с 1 июня по 31 августа, если температура будет достигать 32 градуса по Цельсию.

Информацию о полном перечне дорог, где вводятся ограничения, а также о том, где получить разрешения расположена на сайте ведомства.