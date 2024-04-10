Полицейские разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика из Ачинска

В Ачинске полицейские разыскивают пропавшего 12-летнего школьника. Ориентировку разместили на ресурсах управления МВД России по Красноярскому краю.
Вечером 9 апреля в полицию обратились родители мальчика. Они сообщили стражам порядка, что их сын ушёл в дневное время из дома и до сих пор не вернулся. В МВД сообщают, что на поиски пропавшего ориентирован личный состав полиции Ачинска. Также в поисках участвуют волонтёры и жители города.
Пропавший ребёнок был одет в чёрные джинсы, светло-коричневые ботинки, чёрную флисовую куртку со знаком «Nike» впереди и сзади, чёрную кофту с капюшоном. При себе у мальчика нет телефона.
Если вы видели этого ребёнка, сообщите по телефонам: 8 (39151) 97−002, 8 (39151) 97−130 или «112».