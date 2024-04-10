Полицейские разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика из Ачинска

Вечером 9 апреля в полицию обратились родители мальчика. Они сообщили стражам порядка, что их сын ушёл в дневное время из дома и до сих пор не вернулся. В МВД сообщают, что на поиски пропавшего ориентирован личный состав полиции Ачинска. Также в поисках участвуют волонтёры и жители города.