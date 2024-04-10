Мусульмане празднуют Ураза-байрам

По случаю праздника к верующим мусульманам края обратился муфтий Гаяз Фаткуллин: «Молю Всевышнего Аллаха о мире и процветании для нашей страны, о благополучии каждого из нас, о том, чтобы не было войн, голода и несправедливости в отношении мусульман во всем мире! Молю Всевышнего, чтобы каждый из нас через год в здравии и благополучии встретил следующий Рамадан!».