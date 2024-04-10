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Мусульмане празднуют Ураза-байрам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Мусульмане отмечают один из двух главных праздников в исламе — Ураза-байрам, который по традиции продлится три дня.

Источник: официальный сайт Единого духовного управления мусульман Красноярского края

«Праздник разговения» отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан. Ураза-байрам — его татарское название, по-арабски — Ид аль-Фитр. Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с VII века.

В Красноярской соборной мечети праздничные мероприятия начались в 8 утра. Состоится праздничная проповедь и коллективная молитва.

По случаю праздника к верующим мусульманам края обратился муфтий Гаяз Фаткуллин: «Молю Всевышнего Аллаха о мире и процветании для нашей страны, о благополучии каждого из нас, о том, чтобы не было войн, голода и несправедливости в отношении мусульман во всем мире! Молю Всевышнего, чтобы каждый из нас через год в здравии и благополучии встретил следующий Рамадан!».

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