Мусульмане празднуют Ураза-байрам

«Праздник разговения» отмечается в честь окончания священного для мусульман месяца поста Рамадан. Ураза-байрам — его татарское название, по-арабски — Ид аль-Фитр. Традиция празднования дня разговения берет начало еще со времен пророка Мухаммеда, с VII века.
В Красноярской соборной мечети праздничные мероприятия начались в 8 утра. Состоится праздничная проповедь и коллективная молитва.
По случаю праздника к верующим мусульманам края обратился муфтий Гаяз Фаткуллин: «Молю Всевышнего Аллаха о мире и процветании для нашей страны, о благополучии каждого из нас, о том, чтобы не было войн, голода и несправедливости в отношении мусульман во всем мире! Молю Всевышнего, чтобы каждый из нас через год в здравии и благополучии встретил следующий Рамадан!».