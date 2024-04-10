В Юрге из-за затора на реке Томь в воде оказалось несколько домов и дач

Тем временем в Новокузнецке, где из-за паводка были подтоплены десятки домов, обстановка стабильная. Мэр города Сергей Кузнецов рассказал, что в Кузнецком районе в п. Форштадт прочищены русла рек Картасска и Казачка. Специалисты проверяют состояние дамб и гидротехнических сооружений в городе, а штаб продолжает мониторинг паводковой ситуации.