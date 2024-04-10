В Юрге из-за затора на реке Томь в воде оказалось несколько домов и дач

Глава города Юрги Алексей Фомин сообщил, что накануне в результате затора на Томи произошло подтопление домов и дач. Подъём уровня воды произошёл в 600 метрах ниже по течению от деревни Пятково.
«К месту затора направлена оперативная группа МЧС. Развёрнут оперативный штаб. На месте работают все профильные службы. Проводится временная эвакуация жителей из зон возможного подтопления», — отчитался глава и порекомендовал людям для принятия службами оперативных мер звонить по круглосуточным телефонам ЕДДС: 5−33−83, 4−19−30, 112.
Тем временем в Новокузнецке, где из-за паводка были подтоплены десятки домов, обстановка стабильная. Мэр города Сергей Кузнецов рассказал, что в Кузнецком районе в п. Форштадт прочищены русла рек Картасска и Казачка. Специалисты проверяют состояние дамб и гидротехнических сооружений в городе, а штаб продолжает мониторинг паводковой ситуации.