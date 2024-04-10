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Четыре военнослужащих из Иркутска погибли в зоне СВО

Ордена Мужества передали родственникам погибших.

Источник: Комсомольская правда

В администрации Иркутска прошла церемония передачи орденов Мужества семьям погибших на СВО бойцов. Наград удостоены Евгений Якушин, Александр Верхотуров, Баиржон Джураев, Евгений Чимиричин. Об этом сообщают в мэрии города.

Награды за храбрость и отвагу передал родственникам военнослужащих мэр города Руслан Болотов.

— Орден Мужества — это знак всенародного признания. Мы передаем эту высокую награду родным и близким наших земляков. Хочу выразить вам слова искренней поддержки, — отметил Руслан Болотов.

В администрации напоминают, что в 2024 году в Иркутске продолжается установка мемориальных досок в честь жителей Иркутска, погибших в зоне спецоперации. Таблички разместят на фасадах учебных заведений, в которых учились военнослужащие.