Четыре военнослужащих из Иркутска погибли в зоне СВО

В администрации Иркутска прошла церемония передачи орденов Мужества семьям погибших на СВО бойцов. Наград удостоены Евгений Якушин, Александр Верхотуров, Баиржон Джураев, Евгений Чимиричин. Об этом сообщают в мэрии города.
Награды за храбрость и отвагу передал родственникам военнослужащих мэр города Руслан Болотов.
— Орден Мужества — это знак всенародного признания. Мы передаем эту высокую награду родным и близким наших земляков. Хочу выразить вам слова искренней поддержки, — отметил Руслан Болотов.
В администрации напоминают, что в 2024 году в Иркутске продолжается установка мемориальных досок в честь жителей Иркутска, погибших в зоне спецоперации. Таблички разместят на фасадах учебных заведений, в которых учились военнослужащие.