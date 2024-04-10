137 дворовых территорий в крае обустроят в этом году

«Участие в программе носит заявительный характер. В первую очередь, жителям совместно со своей управляющей компанией необходимо на общедомовом собрании принять решение о возможном участии и о проценте софинансирования. Управляющие компании готовят заявки и направляют их в администрацию муниципалитета. В министерстве при рассмотрении заявок приоритет получают те дворы, где жители ухаживают за своим домом и двором — вовремя проводятся ремонты, обустраивают цветники», — поясняет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Елена Цитович.