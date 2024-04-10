137 дворовых территорий в крае обустроят в этом году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В этом году благоустройство дворов пройдет в городах Дивногорск, Енисейск, Железногорск, Зеленогорск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск, Шарыпово, Иланский, Кодинск, Заозёрный, Дудинка, Ужур, посёлках Кедровый, Берёзовка, Емельяново, Шушенское, ЗАТО Солнечный.
Всего обновят 109 дворовых территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».
В селах и поселках Ачинского, Богучанского, Балахтинского, Козульского, Каратузского, Канского, Казачинского, Нижнеингашского, Новосёловского и Енисейского районов 28 дворов обновят в рамках краевой программы.
«Участие в программе носит заявительный характер. В первую очередь, жителям совместно со своей управляющей компанией необходимо на общедомовом собрании принять решение о возможном участии и о проценте софинансирования. Управляющие компании готовят заявки и направляют их в администрацию муниципалитета. В министерстве при рассмотрении заявок приоритет получают те дворы, где жители ухаживают за своим домом и двором — вовремя проводятся ремонты, обустраивают цветники», — поясняет заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Елена Цитович.
Благоустройство дворовых территорий выполняется за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов. Также обязательным условием участия в программе является софинансирование жителями от 2 до 20% от общей стоимости ремонтных работ. При этом дом не должен быть признан аварийным.
С 2019 года в крае отремонтировали 2417 дворовых территорий.