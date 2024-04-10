Ученые из Иркутска проследили за солнечным затмением в Северной Америке

Предварительно, форма солнечной короны выглядит «растрепанной», с длинными корональными лучами, «торчащими» во все стороны. Это типично для фазы максимума цикла солнечной активности, который мы сейчас переживаем. Более подробно об особенностях «мексиканской» короны можно будет сказать после обработки комбинированных изображений. На полученных фото хорошо видны мощные протуберанцы на Солнце, вздымающиеся из малиновой хромосферы в серебристую корону Солнца.