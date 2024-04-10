Ученые из Иркутска проследили за солнечным затмением в Северной Америке

Ученые из Иркутска проследили за ходом полного солнечного затмения 8 апреля. Оно было одним из самых продолжительных в 21 веке — длительность полной фазы составила 4 минут 28 секунд. Тень Луны пробежала по территории Мексики, США, Канады и по акватории океана. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Института солнечно-земной физики СО РАН.
Следить за солнечным затмением отправились многие россияне. Под руководством известного российского астронома Станислава Короткого в Мексику улетели около 40 наблюдателей, включая иркутянина, кандидата физико-математических наук Даниила Мячина. Опытная команда успешно провела съемки в горах Мексики на высоте 2400 метров. Несмотря на сильный ветер, российские астрофотографы получили большое количество качественных изображений солнечной короны.
Целую коллекцию фото сделал Александр Кривенышев из штата Нью-Джерси (США). Жители областного центра не раз встречались с ним на затмениях в разных уголках планеты. Он тоже немного иркутянин — его сестра живет в Приангарье. Мужчина наблюдал за Солнцем и Луной в Масатлане, примерно в десяти км от иркутян.
Предварительно, форма солнечной короны выглядит «растрепанной», с длинными корональными лучами, «торчащими» во все стороны. Это типично для фазы максимума цикла солнечной активности, который мы сейчас переживаем. Более подробно об особенностях «мексиканской» короны можно будет сказать после обработки комбинированных изображений. На полученных фото хорошо видны мощные протуберанцы на Солнце, вздымающиеся из малиновой хромосферы в серебристую корону Солнца.