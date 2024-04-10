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Пятиклассник с матерью были приняты полицией в Красноярском крае — видео

Жительница дважды была оштрафована за нарушение ПДД.

Жительница Красноярского края дважды оштрафована за передачу управления мопедом сыну-пятикласснику, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Во время несения службы в селе Каратузском Красноярского края внимание автоинспекторов привлёк двигающийся по дороге мопед «Хонда Дио», пассажир которого был без мотошлема.

После остановки транспортного средства сотрудники ДПС установили, что управлял байком 12-летний школьник, а на пассажирском сиденье находилась его мать. Несмотря на отсутствие права управления, ребёнок, в отличие от законной представительницы, передвигался в мотошлеме.

Мама мальчика была привлечена к ответственности за передачу права управления лицу, не имеющему водительского удостоверения. Двухколёсную технику полицейские передали знакомой нарушительницы, у которой есть право управления этим видом транспорта.

Однако уже на следующий день тот самый мопед под управлением пятиклассника вновь попал в поле зрения стражей правопорядка. В отношении подростка инспекторы ДПС собрали необходимые материалы и направили их для принятия решения в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а законного представителя повторно привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.

Жительница Красноярского края дважды была оштрафована за нарушение ПДД на общую сумму 60 тысяч рублей.

ГИБДД