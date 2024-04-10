Пятиклассник с матерью были приняты полицией в Красноярском крае — видео

Однако уже на следующий день тот самый мопед под управлением пятиклассника вновь попал в поле зрения стражей правопорядка. В отношении подростка инспекторы ДПС собрали необходимые материалы и направили их для принятия решения в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, а законного представителя повторно привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ.