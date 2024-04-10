Работы по замене плит на трамвайных путях продолжаются в Иркутске

По поручению мэра Руслана Болотова такие мероприятия уже провели на нескольких участках улиц Депутатская и Степана Разина.
«Работы выполняем с 0:00 до 6:00, когда трамваи не ходят, чтобы не создавать помех участникам дорожного движения. Меняем поврежденные плиты на железобетонные, которые являются более надежными и безопасными для проезда транспорта», — прокомментировал руководитель «Иркутскавтодора» Василий Ефремов.
Как сообщает пресс-служба администрации города, на Депутатской в районе остановки «Трилиссера» заменили более 100 плит. Работы здесь будут продолжены. На пересечении улиц Степана Разина и Российская обновили около 10 элементов. В планах — аналогичные мероприятия на Партизанской неподалеку от остановки «Горная».
Заменой плит занимается профессиональная бригада, в составе которой четыре специалиста. Задействовано четыре единицы техники. Работы организованы для реконструкции поврежденных элементов и повышения износостойкости трамвайных путей в городе.