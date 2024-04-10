Работы по замене плит на трамвайных путях продолжаются в Иркутске

Как сообщает пресс-служба администрации города, на Депутатской в районе остановки «Трилиссера» заменили более 100 плит. Работы здесь будут продолжены. На пересечении улиц Степана Разина и Российская обновили около 10 элементов. В планах — аналогичные мероприятия на Партизанской неподалеку от остановки «Горная».