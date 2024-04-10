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Профессор Морозова назвала причины низкого качества жизни в Кузбассе

В ежегодном рейтинге регионов от РИА Кемеровская область не поднималась выше 50 места.

В ежегодном рейтинге качества жизни российских регионов от экспертов РИА «Рейтинг» Кузбасс занимает 55 место и в целом не поднимался выше 50 последние десять лет. О том, что тянет регион вниз, «АиФ в Кузбассе» рассказал кандидат социологических наук, д. э. н., профессор КемГУ Елена Морозова.

«Ряд самых проблемных показателей во многом обусловлен отраслевой направленностью экономики Кузбасса. Например, высокий уровень выбросов в атмосферу, уровень травматизма, смертность населения в трудоспособном возрасте», — объясняет Елена Морозова.

По результатам кузбасских социологических исследований жители региона обычно меньше всего удовлетворены уровнем жизни: зарплатой, медицинским обслуживанием, экологической обстановкой.

Также ниже 55 строчки Кузбасс чаще всего оказывался при оценке жилищных условий, безопасности проживания, демографической ситуации и уровня здоровья населения. Профессор считает, что эти сферы прежде всего и обусловливают невысокий рейтинг Кузбасса.