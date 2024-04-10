Профессор Морозова назвала причины низкого качества жизни в Кузбассе

В ежегодном рейтинге качества жизни российских регионов от экспертов РИА «Рейтинг» Кузбасс занимает 55 место и в целом не поднимался выше 50 последние десять лет. О том, что тянет регион вниз, «АиФ в Кузбассе» рассказал кандидат социологических наук, д. э. н., профессор КемГУ Елена Морозова.