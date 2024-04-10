Подтопления могут грозить населенным пунктам на части рек в Иркутской области

Напомним, что готовность к паводкоопасному сезону в Иркутской области обсудили на пресс-конференции 8 апреля. В мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов. Он подчеркнул, что одной из самых главных задач властей является подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод. Весной в зоне возможного подтопления находятся 95 населенных пунктов, в которых проживает свыше 18 тысяч человек.