Подтопления могут грозить населенным пунктам на части рек в Иркутской области

Специалисты Гидрометцентра спрогнозировали, в каких населенных пунктах России в 2024 году может произойти затопление. В зоне риска оказалась и Иркутская область. Речь идет о населенных пунктах, расположенных на реках Бирюса, Лена, Киренга, Нижняя Тунгуска и их притоках, пишет ИА IrkutskMedia.
Весна принесла в некоторые субъекты страны не только солнечную погоду, но и разливы рек. Паводки привели к подтоплению домов, дорог и мостов в 25 регионах России. Многие люди лишились своего жилья. Последствия продолжают ликвидировать в Оренбурге, Алтайском крае и Самарской области.
Гидрометцентр России составил прогноз, который поможет определить время наступления пика весеннего половодья на реках и прогнозируемые риски затопления населенных пунктов в РФ. Так, риск прихода большой воды этой весной прогнозируется на большинстве рек европейской части страны. В 2024 году затопления также могут произойти в некоторых населенных пунктах Ленинградской, Новгородской, Архангельской, Мурманской, Новосибирской, Омской, Кемеровской, Иркутской, областях, Забайкальском крае, Республике Бурятии и других субъектов РФ, передает издание «Известия».
Напомним, что готовность к паводкоопасному сезону в Иркутской области обсудили на пресс-конференции 8 апреля. В мероприятии принял участие первый заместитель губернатора Приангарья Роман Колесов. Он подчеркнул, что одной из самых главных задач властей является подготовка к безаварийному пропуску паводковых вод. Весной в зоне возможного подтопления находятся 95 населенных пунктов, в которых проживает свыше 18 тысяч человек.