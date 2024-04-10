В Иркутске завершена формовочная обрезка деревьев

Специалисты подрядных организаций сформировали кроны у 508 деревьев во всех городских округах, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Работы выполнили на участках улиц Карла Маркса, Лыткина, Ямская, 4-я Железнодорожная, Жуковского, Фридриха Энгельса, Декабрьских Событий, Советская, Рабочего Штаба, Напольная, Почтамтская, Партизанская и других.
До начала таких мероприятий каждое дерево обследовали дендрологи МКУ «Городская среда», учитывая его вид, возраст и состояние.
«Формовочная обрезка зеленых насаждений усиливает густоту кроны и способствует равномерному распределению ветвей и улучшению качества растений. Также специалисты удалили сухие, поврежденные болезнями и сломанные ветки. Спилы закрасили масляной краской, чтобы через них в сосудистую систему древесины не проникли вирусы и бактерии», — отметила директор МКУ «Городская среда» Марина Прокопьева.
Сейчас специалисты МКУ «Городская среда» проводят промежуточную приемку работ, в рамках которой подрядная организация исправляет выданные ей замечания.
«Ежегодно мы сохраняем существующие деревья и кустарники, а также высаживаем новые. С 2021 по 2023 годы во всех районах города появилось около 79 тысяч саженцев и сеянцев зеленых насаждений. Мероприятия проводили в рамках компенсационного озеленения, муниципальных контрактов, за счет депутатского фонда, а также в ходе различных акций. Это благоприятно влияет на экологию и улучшает облик Иркутска. Особое внимание уделяем восстановлению городских лесов. Будем продолжать эту работу», — отметил мэр города Руслан Болотов.