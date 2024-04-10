В Иркутске завершена формовочная обрезка деревьев

«Ежегодно мы сохраняем существующие деревья и кустарники, а также высаживаем новые. С 2021 по 2023 годы во всех районах города появилось около 79 тысяч саженцев и сеянцев зеленых насаждений. Мероприятия проводили в рамках компенсационного озеленения, муниципальных контрактов, за счет депутатского фонда, а также в ходе различных акций. Это благоприятно влияет на экологию и улучшает облик Иркутска. Особое внимание уделяем восстановлению городских лесов. Будем продолжать эту работу», — отметил мэр города Руслан Болотов.