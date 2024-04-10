За пять лет производственный травматизм в Кузбассе снизился на 20%

По данным минтруда Кузбасса, с 2019 по 2023 год показатели общего травматизма снизились более чем на 20%. Второй год подряд регион входит в пятёрку лидеров по государственному управлению охраной труда в стране (рейтинг Минтруда России).
«Сейчас к созданию автоматизированных систем управления охраной труда применяются новые подходы. Активно внедряются цифровые решения и сервисы, которые позволяют повысить эффективность контроля, способствуют сохранению жизни и здоровья работников. Наша цель — помочь предприятиям в обмене опытом применения таких продуктов, показать их преимущества, заинтересовать положительными примерами и результатами», — сказал министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.
Однако заболеваемость профессиональными болезнями в Кузбассе в семь раз выше, чем в среднем по России. По этому показателю регион занимает третье место в стране. Из 716 тыс. человек, работающих в регионе, 313 тыс. трудятся во вредных и опасных условиях труда.