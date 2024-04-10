За пять лет производственный травматизм в Кузбассе снизился на 20%

Однако заболеваемость профессиональными болезнями в Кузбассе в семь раз выше, чем в среднем по России. По этому показателю регион занимает третье место в стране. Из 716 тыс. человек, работающих в регионе, 313 тыс. трудятся во вредных и опасных условиях труда.