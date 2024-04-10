Названо, где меньше всего живет людей в Челябинской области

Срез сделан на основе данных на 1 января 2024 года, подсчитанным специалистами Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области. Рейтинг самых крупных и самых маленьких по числу населения территорий собрал канал Глав. Индекс.
Самым большим ожидаемо стал Челябинска. На начало этого года численность его постоянного населения составила 1 177 058 человек. За год она сократилась на 5459 человек. А вот самым маленьким городским округом Челябинской области стал Локомотивный. На 1 января 2024 года в нем насчитывалось 8574 человек. За год показатель уменьшился лишь на 2 человека.
Отметим, что в целом в Челябинской области численность постоянного населения на начало этого года находилась на уровне в 3 395 798 человек, за год показатель сократился на 11 347 человек.
Ранее «МК-Челябинск» писал, что Челябинская область стала самым динамичным регионом на уральском рынке труда.