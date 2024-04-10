Названо, где меньше всего живет людей в Челябинской области

Самым большим ожидаемо стал Челябинска. На начало этого года численность его постоянного населения составила 1 177 058 человек. За год она сократилась на 5459 человек. А вот самым маленьким городским округом Челябинской области стал Локомотивный. На 1 января 2024 года в нем насчитывалось 8574 человек. За год показатель уменьшился лишь на 2 человека.