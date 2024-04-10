На оптовом рынке в Хабаровске торговали мясом без ветеринарно-санитарной экспертизы

В результате выездного мероприятия было установлено, что индивидуальные предприниматели Кодиров Р. О, Гусейнов Р. А., Нурхонов Б. К., Ханифазаде Э. И., Нашметова Д. З. и физические лица Норов Б. У., Кодиров Р. О., Холматов Ж. А. в торговых киосках, расположенных на территории рынка ООО «Многорядов» (Хабаровск), осуществляли продажу говядины и баранины без ветеринарно-санитарной экспертизы.