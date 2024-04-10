На оптовом рынке в Хабаровске торговали мясом без ветеринарно-санитарной экспертизы

В Хабаровском крае за реализацию мяса убойных животных с нарушением законодательных требований выдано 10 предостережений, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.
5 апреля Приморским межрегиональным управлением Россельхознадзора выдано 10 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований в области ветеринарии индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, реализующим мясо убойных животных в городе Хабаровске.
В результате выездного мероприятия было установлено, что индивидуальные предприниматели Кодиров Р. О, Гусейнов Р. А., Нурхонов Б. К., Ханифазаде Э. И., Нашметова Д. З. и физические лица Норов Б. У., Кодиров Р. О., Холматов Ж. А. в торговых киосках, расположенных на территории рынка ООО «Многорядов» (Хабаровск), осуществляли продажу говядины и баранины без ветеринарно-санитарной экспертизы.
Также территориальным управлением зафиксировано отсутствие на данную продукцию ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, оформленных в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии.
В соответствии с законом «О ветеринарии» Российской Федерации запрещаются реализация и использование для пищевых целей мяса, мясных и других продуктов убоя животных не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-санитарной экспертизе.
В результате контрольно-надзорного мероприятия, всем лицам, допустившим нарушения, выданы предостережения о недопустимости нарушения требований законодательства.