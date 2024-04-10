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На любителей быстрой езды в Артеме составили 33 административных протокола

В Артеме привлекли к ответственности дрифтеров.

Источник: ГУ МВД

В Артеме наказали группу дрифтеров, которые шумом мешали жителям города и нарушали ПДД. На любителей быстрой езды составили 33 административных протокола, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

После жалоб жителей города, полиция приехала в район дома № 15 на площади Ленина, где и находились водители. Внимание сотрудников ведомства привлек 21-летний молодой человек за рулем ToyotaMark II, который беспорядочно ехал по дороге и тем самым подвергал риску других автомобилистов.

После звуковых и световых сигналов от полиции, приморец вышел из автомобиля, но тут же попытался убежать, игнорируя требования правоохранителей остановиться. И все же его задержали и доставили в отдел полиции.

На молодого человека составили четыре протокола об административных правонарушениях, и теперь он должен заплатить штраф. Других дрифтеров также привлекли к ответственности и в общей сложности на них завели 29 протоколов.

Таким образом полиция составила на любителей быстрой езды 33 протокола.

ГИБДД