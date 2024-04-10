Замминистра уволился после прокурорской проверки в минприроды Новосибирской области

Прокуратура области и Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провели проверку работы министерства природы региона и внесли представление в местное правительство. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Валерий Шрейдер уволился после проверки прокуратуры, сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. По результатам проверки были выявлены нарушения в реке Мошковского района, где нанесенный ущерб составил 24,4 миллиона рублей, в том числе была произведена вырубка защитных лесов в Колыванском районе площадью 352 гектара. Сейчас должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности. Также прокуратура выяснит, почему река Обь покрылась масляной пленкой. Андрей Иванов.