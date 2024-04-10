В мае электрички Хабаровска изменят расписание

В мае пригородные поезда Хабаровска будут работать по двум графикам: обычному и, несколько дней в неделю, опережающему обычное расписание. Изменения касаются шести маршрутов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».





— По понедельникам и пятницам 3, 6, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31 мая опередят график:

На 1 час 20 минут — поезд № 6862 (6864)/6838 «Облучье — Биробиджан — Хабаровск-1».

На 1 час 6 минут — поезда № 6803 «Хор — Хабаровск-1» и № 6804 «Хабаровск-1 — Хор».

На 1 час 11 минут — поезда № 6807 «Хор — Хабаровск-1» и поезд № 6808 «Хабаровск-1 — Хор». По вторникам и субботам 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25, 28 мая на 50 минут раньше действующего расписания будет работать электричка № 6801 «Вяземская — Хабаровск-1».