Аллея «сакуры» появится в Хабаровске по поручению мэра города

В Хабаровске запланировано создание аллеи «сакуры». По поручению мэра города Сергея Кравчука в районе Тургеневской лестницы высадят 40 декоративных кустарников, известных в народе как «сакура». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На самом деле, японская сакура — это плодоносящее дерево. В то время как хабаровская «сакура» — это луизеания, также известная как декоративный миндаль трехлопастный. Однако на Дальнем Востоке уже давно этот кустарник принято называть «сакурой».
— В прошлом году после завершения реконструкции объекта, Сергей Анатольевич поручил разработать его уникальный дизайн. Мы уже добавили более десятка сосен, создали цветочную клумбу, где посадили многолетнюю гортензию, и планируем весной дополнить цветник петуниями. Мы надеемся, что сакура (луизеания) также расцветет и украсит город, — рассказала директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина.
— Сегодня мы занимаемся очисткой газонов на «красных линиях» Центрального и Железнодорожного районов, начиная от аэропорта и заканчивая Комсомольской площадью. Мы готовим вазоны и уличные клумбы для предстоящего размещения в них цветов. К весенним праздникам на Комсомольской площади появится двадцать тысяч тюльпанов, — сказала Зоя Русина.