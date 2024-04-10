Аллея «сакуры» появится в Хабаровске по поручению мэра города

В Хабаровске запланировано создание аллеи «сакуры». По поручению мэра города Сергея Кравчука в районе Тургеневской лестницы высадят 40 декоративных кустарников, известных в народе как «сакура». Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На самом деле, японская сакура — это плодоносящее дерево. В то время как хабаровская «сакура» — это луизеания, также известная как декоративный миндаль трехлопастный. Однако на Дальнем Востоке уже давно этот кустарник принято называть «сакурой».

— В прошлом году после завершения реконструкции объекта, Сергей Анатольевич поручил разработать его уникальный дизайн. Мы уже добавили более десятка сосен, создали цветочную клумбу, где посадили многолетнюю гортензию, и планируем весной дополнить цветник петуниями. Мы надеемся, что сакура (луизеания) также расцветет и украсит город, — рассказала директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина.

Специалисты предприятия начнут высаживать новые кустарники, так же как и растения в рамках основной кампании по озеленению, сразу после оттаивания почвы, что ожидается не раньше 20 апреля. В этом году планируется высадить 2,2 тысячи деревьев хвойных и лиственных пород, таких как сосны, лиственницы, клены, ясени, груши и яблони, а также 1,7 тысячи кустарников.