Футбольные болельщики встречают сезон с надеждой

Теперь немного о самом турнире. Для «Динамо» это третий год во Второй лиге. И каждый раз схема розыгрыша менялась. В первом сезоне были предварительная и финальная пулька. В прошлом году чемпионат во Второй лиге был переходный. Команды за полгода сыграли в один круг, чередуя встречи дома и в гостях. По его итогам победитель — ФК «Калуга» — перешёл в серебряный дивизион Второй лиги.