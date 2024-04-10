Футбольные болельщики встречают сезон с надеждой

В третий раз формула турнира для нашей команды поменялась. Однако задача в этом году одна — только первое место. Болельщики Приморья заждались игр с более сильными соперниками.
На сборах без поражений
После четвёртого места в предыдущем году футбольная команда значительно обновила состав. Из тех, кого болельщики помнят по прошлому году, остался в команде вратарь Евгений Арчибасов. Продлили соглашения с ФК «Динамо» защитники Илья Сальников и Никита Сергеев. Полузащитники Артём Терентьев, Сергей Дудкин и Дмитрий Калугин, а также нападающие Александр Щербаков, Егор Дорохов, Алексей Баев и Данил Бабин.
Также в команде несколько молодых игроков. В частности, Артём Агрофенин, сын известного защитника владивостокской команды в 2000-х. На поле он пока не выходил в официальных встречах, но специалисты отмечают его большой потенциал.
Из тех, кто в прошлом году достаточно регулярно выходил на поле, но сейчас покинул коллектив, выделим переход в брянское «Динамо» Дмитрия Котова. В «Волгарь» отправился защитник-бомбардир Сергей Обивалин.
Пришло в коллектив значительно больше ребят. Это голкипер Сергей Глазков (из ФК «Челябинск»), защитники Глеб Гейкин и Михаил Осинов (оба — «Зенит», Пенза), Валентин Андямов («Знамя», Ногинск), Антон Белов («Зоркий») и Вячеслав Демин (ФК «Амкар-Пермь»). В полузащите будет играть Виктор Киселёв (ФК «Челябинск»), Алексей Пипо («Уралец-ТС»), Матвей Каяшов (ФК «Рязань»), Никита Кузин («Торпедо», Москва) и Дмитрий Ращупкин (парень родился во Владивостоке, но в последние годы играл в Хабаровске). Также из ФК «Челябинск» взяли нападающего Никиту Зырянова.
Большинство новобранцев хорошо знакомы оставшемуся с прошлого года тренеру. Ему вновь дали карт-бланш на формирование состава. Но ждут от него и результата.
«Я доволен трансферной кампанией — все мои пожелания были выполнены руководством клуба, на данный момент мы укомплектованы, но возможна точечная селекция на некоторые позиции. Команда должна быть сбалансирована во всех линиях, при этом каждый должен чувствовать конкуренцию», — говорит главный тренер ФК «Динамо-Владивосток» Михаил Сальников.
Постарались руководители клуба в этом году и обеспечить команде качественную подготовку. Сборы «Динамо» провело в Таджикистане и Подмосковье. Результаты контрольных матчей перед началом сезона внушали оптимизм.
В Таджикистане играли с местными командами. «Коканд 1912» — 3:2 (голы Баев, Зырянов, Щербаков) и 0:0, ФК «Бухара» — 1:1 (Осинов), «Истаравшан» — 2:0 (автогол и Дорохов).
В Новогорске обыграли «Леон Сатурн» — 1:0 (Зырянов), дубль московского «Динамо» — 3:0 (Пипо — два, Терентьев), «Квант» — 2:1 (Щербаков, Бабин) и ФК «Чертаново» — 1:0 (Бабин).
«Хочу поблагодарить руководство клуба за великолепные условия для подготовки к сезону. Парни работали с полной самоотдачей и в полном объеме выполнили запланированную программу», — продолжает главный тренер команды.
Таким образом, команда подошла к чемпионату практически в полной готовности. Победная серия была продолжена в первом домашнем матче сезона, когда на своём стадионе «динамовцы» благодаря голу новичка Вячеслава Дёмина обыграли ФК «Орёл» — 1:0.
Новый-старый формат
Теперь немного о самом турнире. Для «Динамо» это третий год во Второй лиге. И каждый раз схема розыгрыша менялась. В первом сезоне были предварительная и финальная пулька. В прошлом году чемпионат во Второй лиге был переходный. Команды за полгода сыграли в один круг, чередуя встречи дома и в гостях. По его итогам победитель — ФК «Калуга» — перешёл в серебряный дивизион Второй лиги.
Задача выиграть свою группу ставилась перед «Динамо» ещё в прошлом году. Но тогда, увы, не получилось. Футболисты Владивостока проиграли абсолютно все гостевые встречи принципиальным соперникам. А дома трижды уступили явным аутсайдерам. В итоге по итогам 2023 года — четвёртое место.
Сейчас чемпионат во Второй лиге станет более знакомым и понятным болельщикам со стажем. Календарный год разрываться на осеннюю и весеннюю части не будет. Команды нашей 3-й зоны дивизиона «Б» играют обычный двухкруговой турнир с апреля по ноябрь. По его итогам победитель переходит в дивизион рангом выше. Там более сильные соперники, а значит, и выше интерес со стороны зрителей.
Как уже было отмечено, по сравнению с прошлым турниром, в этом году у нас в соперниках не будет «Калуги». Занявший второе место «Сахалинец» расформирован. Из тех, кто в 2023-м опередил «Динамо», остался только тамбовский «Спартак». Однако это не значит, что турнир стал проще.
Значительно усилились «Зенит» из Пензы (он в прошлом сезоне обыграл «Динамо» во Владивостоке — 2:1), «Композит». Можно ждать сюрпризов и от «Строгино», «Салюта» и «Рязани». Впрочем, как показал прошлый год, лёгких игр ни с кем не будет. А «Динамо» ждут ещё и постоянные перелёты в западные регионы страны и обратно.
Начало сезона у «Динамо» удалось. Главное — не останавливаться. Болельщики требуют только побед.