В Красноярском крае на борьбу с весенним половодьем вышел ледокол «Иван Поддубный»

Первая оттепель поднимает весенние воды реки Кан, которые могут угрожать безопасной работе предприятия. Оборудованию Красноярской ГРЭС-2 подтопление не грозит, поскольку проектируются энергообъекты с учетом риска крупных наводнений. Но насосным станциям и водозаборам паводок может нанести серьезный урон вплоть до их остановки. Чтобы не допустить ледовых заторов и повышения предельно допустимого уровня талых вод, ежегодно в марте-апреле в акваторию реки Кан выходит 30-тонный ледокол «Иван Поддубный». Задача экипажа судна — освободить русло реки от ледовых наростов.
Ледокол проходит путь от плотины ГРЭС вверх по течению до промышленной площадки электрохимического завода, раскалывая мощным корпусом и усиленным носом даже самый крепкий лед на мелкие куски. Такая мера на протяжении многих лет защищает от подтопления не только ГРЭС-2, но и город Зеленогорск.
«К паводку мы готовимся задолго до его начала, синхронизируя в обязательном порядке свои работы в акватории с комплексом задач, которые выполняют городские службы. Формируем специальные комиссии под руководством главных инженеров, назначаем дежурных, контролирующих в круглосуточном режиме уровень воды в реке, следим за исправностью оборудования насосных станций и обеспечиваем запас стройматериалов на случай нештатных ситуаций», — рассказывает директор Красноярской ГРЭС-2 Енисейской ТГК Сергей Самойлов.
На энергообъектах СГК в Красноярском крае поддерживают оперативную связь с местными гидрометеорологическими службами, следят за состоянием льда и приточностью рек. Как только начнется активное снеготаяние, сотрудники ГРЭС поднимут специальные затворы плотин — шандоры, пропуская лед и регулируя таким образом уровень воды в водохранилищах. Аналогичная работа будет проведена и на плотине Назаровской ГРЭС, расположенной на реке Чулым.