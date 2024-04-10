Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае на борьбу с весенним половодьем вышел ледокол «Иван Поддубный»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ключевые энергообъекты Красноярского края — ТЭЦ и ГРЭС Сибирской генерирующей компании — готовятся к весеннему паводку. В ожидании ледохода на Красноярской ГРЭС-2 в Зеленогорске начали традиционную навигацию по реке Кан, на берегу которого расположена станция. Каждый день ледокол Красноярской ГРЭС-2 «Иван Поддубный» очищает русло реки от льда.

Источник: Енисейский филиал СГК

Первая оттепель поднимает весенние воды реки Кан, которые могут угрожать безопасной работе предприятия. Оборудованию Красноярской ГРЭС-2 подтопление не грозит, поскольку проектируются энергообъекты с учетом риска крупных наводнений. Но насосным станциям и водозаборам паводок может нанести серьезный урон вплоть до их остановки. Чтобы не допустить ледовых заторов и повышения предельно допустимого уровня талых вод, ежегодно в марте-апреле в акваторию реки Кан выходит 30-тонный ледокол «Иван Поддубный». Задача экипажа судна — освободить русло реки от ледовых наростов.

Ледокол проходит путь от плотины ГРЭС вверх по течению до промышленной площадки электрохимического завода, раскалывая мощным корпусом и усиленным носом даже самый крепкий лед на мелкие куски. Такая мера на протяжении многих лет защищает от подтопления не только ГРЭС-2, но и город Зеленогорск.

«К паводку мы готовимся задолго до его начала, синхронизируя в обязательном порядке свои работы в акватории с комплексом задач, которые выполняют городские службы. Формируем специальные комиссии под руководством главных инженеров, назначаем дежурных, контролирующих в круглосуточном режиме уровень воды в реке, следим за исправностью оборудования насосных станций и обеспечиваем запас стройматериалов на случай нештатных ситуаций», — рассказывает директор Красноярской ГРЭС-2 Енисейской ТГК Сергей Самойлов.

На энергообъектах СГК в Красноярском крае поддерживают оперативную связь с местными гидрометеорологическими службами, следят за состоянием льда и приточностью рек. Как только начнется активное снеготаяние, сотрудники ГРЭС поднимут специальные затворы плотин — шандоры, пропуская лед и регулируя таким образом уровень воды в водохранилищах. Аналогичная работа будет проведена и на плотине Назаровской ГРЭС, расположенной на реке Чулым.