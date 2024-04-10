В Красноярском крае на борьбу с весенним половодьем вышел ледокол «Иван Поддубный»

Первая оттепель поднимает весенние воды реки Кан, которые могут угрожать безопасной работе предприятия. Оборудованию Красноярской ГРЭС-2 подтопление не грозит, поскольку проектируются энергообъекты с учетом риска крупных наводнений. Но насосным станциям и водозаборам паводок может нанести серьезный урон вплоть до их остановки. Чтобы не допустить ледовых заторов и повышения предельно допустимого уровня талых вод, ежегодно в марте-апреле в акваторию реки Кан выходит 30-тонный ледокол «Иван Поддубный». Задача экипажа судна — освободить русло реки от ледовых наростов.