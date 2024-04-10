В Новосибирске опубликовали предварительный прогноз погоды на май-2024

Сервис «Погода.mail.ru» рассчитывает прогноз автоматически, на основе данных за последние 16 лет. Так, согласно предварительным данным, температура воздуха в мае в Новосибирске будет в пределах от +11 до +21 градуса. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться к концу месяца. Самым теплым днем прогнозируется 30 мая, когда воздух прогреется до +21 градуса. Минусовых температур в мае даже в ночное время не ожидается.