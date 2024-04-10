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В Новосибирске опубликовали предварительный прогноз погоды на май-2024

Последний месяц весны в Новосибирске не будет аномально жарким.

Сейчас в Вашингтоне: +16° 4 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Сиб.фм

Предварительный прогноз погоды на май опубликовали популярные погодные сервисы.

Сервис «Погода.mail.ru» рассчитывает прогноз автоматически, на основе данных за последние 16 лет. Так, согласно предварительным данным, температура воздуха в мае в Новосибирске будет в пределах от +11 до +21 градуса. При этом температура воздуха будет постепенно повышаться к концу месяца. Самым теплым днем прогнозируется 30 мая, когда воздух прогреется до +21 градуса. Минусовых температур в мае даже в ночное время не ожидается.

Похожий прогноз даёт сервис World-weather — постепенно в Новосибирске будет теплеть с +9 градусов в начале месяца до +20 градусов к концу месяца. При этом солнечных дней в мае будет столько же, сколько и пасмурных. Существенных осадков в течение месяца не ожидается.

Ранее «МК в Новосибирске» рассказывал о том, что к 9 мая кандидат в мэры Кудрявцев предложил отмыть весь Новосибирск.