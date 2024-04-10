Грозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр — РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Возможность паводков в Крыму этим летом будет зависеть от многих природных факторов, в частности, от того, за какое время выпадет большое количество осадков. Об этом, комментируя прогнозы МЧС по паводкам на юге России, РИА Новости Крым сказал кандидат географических наук, доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета Игорь Вахрушев.
Ранее в МЧС России заявили о предстоящих уже в июне масштабных дождевых паводках в Крыму и Краснодарском крае.
«Должно быть несколько условий, и все эти условия должны как бы сойтись в одном. Это и резкое выпадение дождей, и продолжительность. Да, мы можем примерно прогнозировать количество осадков, допустим, на июнь, или на июль, или на любой другой месяц. Но они могут разрядиться постепенно в течение всего месяца и по территории Крыма равномерно, а могут сконцентрироваться в несколько дней, допустим, на территории того же Южного берега Крыма», — объясняет Вахрушев.
В случае такой концентрации в одном месте действительно высока вероятность паводков. При этом, как отметил эксперт, на характер осадков, выпадающих на юге России, существенное влияние оказывает глобальное изменение климата.
Он подчеркнул, что давать прогнозы в природных системах очень сложно, учитывая то, что в связи с изменением климата характер осадков меняется во всем мире.
«Раньше было более-менее, скажем так, равномерное распределение осадков, если поднимать историю метеонаблюдений и прочих исследований. А сейчас это перераспределение становится более резким, то есть осадки начинают выпадать более концентрированно, а не растягиваться на весь месяц. Поэтому да, риск повышается», — сказал специалист.
При этом после масштабных паводков 2021 года в Крыму правительство республики обратило на эту проблему серьезное внимание, сказал Игорь Вахрушев. Была разработана комплексная федеральная программа для расчистки русел рек.
«Чистили русла рек на Южном берегу Крыма, на северном макросклоне Крымских гор. В Бахчисарайском районе происходила очистка. Это снизило опасность возникновения разрушительных паводков, которые могут подтапливать или даже сносить какие-то строения», — перечислил эксперт.
После этой работы катаклизмы с большими разрушениями Крыму не грозят, уверен Вахрушев.
В 2021 году сильные ливневые осадки спровоцировали паводки и подтопления в нескольких районах Крыма. Их тяжелые последствия были в немалой степени связаны с техногенными причинами — загрязнением русел рек, разрушением водосборных сооружений и т.д. В Керчи под воду «ушло» несколько улиц и городская набережная, стадион им. 50-летия Октября на некоторое время превратился в бассейн.
Улицы Ялты превратились в бурные горные реки, сложная обстановка сложилась в Байдарской долине и некоторых селах Бахчисарайского района. Частичные подтопления произошли в Судаке, Феодосии, Симферополе, Евпатории. В результате пострадало более 4 000 граждан, два человека погибли и один пропал без вести, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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