Грозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом

«Должно быть несколько условий, и все эти условия должны как бы сойтись в одном. Это и резкое выпадение дождей, и продолжительность. Да, мы можем примерно прогнозировать количество осадков, допустим, на июнь, или на июль, или на любой другой месяц. Но они могут разрядиться постепенно в течение всего месяца и по территории Крыма равномерно, а могут сконцентрироваться в несколько дней, допустим, на территории того же Южного берега Крыма», — объясняет Вахрушев.