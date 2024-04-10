Астроном из Иркутска рассказал о солнечном затмении, которое наблюдали в Мексике и США

— Во время затмения сильно потемнело, ярко загорелись Венера и Юпитер, на облаках было хорошо видно, как движется край лунной тени. А форма солнечной короны выглядит «растрепанной», с длинными корональными лучами, «торчащими» во все стороны. Это типично для фазы максимума цикла солнечной активности, — говорит Сергей Язев.