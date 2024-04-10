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Астроном из Иркутска рассказал о солнечном затмении, которое наблюдали в Мексике и США

Ученый из Иркутска отметил особенности солнечного затмения.

Источник: Комсомольская правда

Жители Мексики, США и Канады могли наблюдать полное солнечное затмение. В Иркутске в это время царила темная ночь. Поэтому сибиряки не смогли увидеть прекрасное явление, находясь на малой родине. Директор астрономической обсерватории иркутского госуниверситета Сергей Язев рассказал, чем уникально это солнечное затмение.

— Это было одно из самых продолжительных затмений в текущем веке — максимальная длительность полной фазы составила 4 минуты 28 секунд, — говорит ученый.

Сергей Язев отметил, что полные затмения в Иркутске стараются не пропускать. За последний 18-летний цикл затмений, начиная с марта 2006 года, иркутские наблюдатели не увидели только одно затмение — в 2021 году, в Антарктиде, в разгар пандемии.

Чтобы своими глазами увидеть затмение 2024 года, в Северную Америку отправилось немало россиян. Туда поехали и жители Иркутска.

— Во время затмения сильно потемнело, ярко загорелись Венера и Юпитер, на облаках было хорошо видно, как движется край лунной тени. А форма солнечной короны выглядит «растрепанной», с длинными корональными лучами, «торчащими» во все стороны. Это типично для фазы максимума цикла солнечной активности, — говорит Сергей Язев.

космос