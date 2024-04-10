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На одной из центральных улиц Владивостока установят новые дорожные знаки

Это обеспечит беспрепятственный проезд экстренных служб.

Источник: PrimaMedia.ru

Для обеспечения беспрепятственного проезда машин экстренных служб города, а также для удобства остальных водителей в районе Октябрьской, 10, введут зону с ограничением стоянки. Об изменениях дорожного движения ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе управления дорог администрации Владивостока.

Помимо установки знака «Зона с ограничением стоянки» также появятся дополнительные таблички с информацией об эвакуации.

Отметим, что на данный момент администрация города просит водителей быть внимательными в соблюдении требований новых знаков, которые будут установлены в ближайшее время.