На одной из центральных улиц Владивостока установят новые дорожные знаки

Для обеспечения беспрепятственного проезда машин экстренных служб города, а также для удобства остальных водителей в районе Октябрьской, 10, введут зону с ограничением стоянки. Об изменениях дорожного движения ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе управления дорог администрации Владивостока.
Помимо установки знака «Зона с ограничением стоянки» также появятся дополнительные таблички с информацией об эвакуации.
Отметим, что на данный момент администрация города просит водителей быть внимательными в соблюдении требований новых знаков, которые будут установлены в ближайшее время.