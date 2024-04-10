На одной из центральных улиц Владивостока установят новые дорожные знаки

Для обеспечения беспрепятственного проезда машин экстренных служб города, а также для удобства остальных водителей в районе Октябрьской, 10, введут зону с ограничением стоянки. Об изменениях дорожного движения ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе управления дорог администрации Владивостока.