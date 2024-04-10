С экс-председателя банка «Канский» взыщут похищенные 555 млн рублей

Напомним, что еще в мае 2022 года мужчину приговорили к 6 годам колонии за отмывание денег. По версии следствия, в период с июля 2014 года по декабрь 2017 Финк сговорился с другими сотрудниками банка, проводил незаконные операции по вкладам и счетам клиентов. В итоге он присваивал деньги себе с чужих счетов. Общая сумма ущерба составила 550 млн рублей, пострадали 664 человека.