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С экс-председателя банка «Канский» взыщут похищенные 555 млн рублей

Об этом рассказали в Свердловском районном суде Красноярска.

Источник: Freepik

Стало известно, что с бывшего председателя банка Олега Финка взыщут украденные 555 млн рублей. Красноярский суд удовлетворил гражданский иск.

Напомним, что еще в мае 2022 года мужчину приговорили к 6 годам колонии за отмывание денег. По версии следствия, в период с июля 2014 года по декабрь 2017 Финк сговорился с другими сотрудниками банка, проводил незаконные операции по вкладам и счетам клиентов. В итоге он присваивал деньги себе с чужих счетов. Общая сумма ущерба составила 550 млн рублей, пострадали 664 человека.

В 2017 году у банка забрали лицензию, а в 2018 году его признали банкротом.