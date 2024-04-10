Прямые рейсы в Санкт-Петербург станут недоступны хабаровчанам

— «Аэрофлот» даже без субсидии мог держать цены в 19 000 тысяч рублей, тогда как iFly не могла предложить за билеты меньше 30 тысяч. Конечно же, все выбирали более дешёвое предложение. iFly задавали вопрос, почему они не зашли на прямое направление до Санкт-Петербурга в это расписание, и они ответили, что было очень тяжело выдерживать конкуренцию. Они думали, что «Аэрофлот» в 2024 году зайдёт снова и не стали заявляться на маршрут. Но «Аэрофлот» тоже не зашёл, — сказала Валентина Асеева.