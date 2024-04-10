Прямые рейсы в Санкт-Петербург станут недоступны хабаровчанам

Жители Хабаровского края в текущем сезоне остались без прямых рейсов в Санкт-Петербург, которые ранее были очень востребованы. Как рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева, своё желание выйти на беспересадочный маршрут не изъявила ни одна из авиакомпаний и, скорее всего, не изъявит.
Собеседница отметила, что в прошлом году прямые полёты до Санкт-Петербурга выполняли два перевозчика — авиакомпании «Аэрофлот» и iFly. В общей сложности их самолёты курсировали туда и обратно пять раз в неделю. iFly зашёл на направление с субсидированными билетами, но они быстро закончились, из-за чего перевозчику было сложно выдержать конкуренцию с более крупной компанией.
— «Аэрофлот» даже без субсидии мог держать цены в 19 000 тысяч рублей, тогда как iFly не могла предложить за билеты меньше 30 тысяч. Конечно же, все выбирали более дешёвое предложение. iFly задавали вопрос, почему они не зашли на прямое направление до Санкт-Петербурга в это расписание, и они ответили, что было очень тяжело выдерживать конкуренцию. Они думали, что «Аэрофлот» в 2024 году зайдёт снова и не стали заявляться на маршрут. Но «Аэрофлот» тоже не зашёл, — сказала Валентина Асеева.
Она отметила, что в туристической отрасли сейчас наблюдают тенденцию: «Аэрофлоту» выгоднее стало летать за рубеж, нежели по России. Ещё в прошлом году у них не было возможности наращивать иностранные направления, так как большая часть воздушных судов перевозчика находилась в лизинге и не могла летать через некоторые страны. В конце прошлого года государство помогло компании и выкупило более 35 бортов, что избавило «Аэрофлот» от возможных проблем.
Напомним, что аэропорт Хабаровска с 31 марта перешёл на летний график работы. Весенне-летняя навигация продлится до 26 октября 2024 года. Расписание насыщенно социально значимыми направлениями полетов, а также рейсами, выполняемыми в рамках развития маршрутной сети Единой дальневосточной авиакомпании.