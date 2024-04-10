Приметы на 10 апреля: почему нельзя ссориться на набережной и выворачивать карманы

Также хороший урожай обещает дождь 10 апреля.
В старину на Иллариона чистили пруды и колодцы, а в современном мире хозяйкам советуют сделать генеральную уборку в ванной комнате. Наши предки ходили в лес, чтобы отыскать первые цветы мать-и-мачехи, которой лечились от многих болезней. Из растения делали чай и настойки, которые пили весной для восстановления сил после холодного времени года.
В этот день нельзя:
ругаться и обижать других людей — начнутся неудачи, отказывать в помощи — сам окажешься на месте просящего, ссориться возле водоемов — водяной накажет, выворачивать карманы — будет кража, хлопать дверьми — домовой проснется и будет буянить.
Именины сегодня отмечают Стефан, Николай, Василий.
В этот день родились:
публицист, поэт, историк Константин Аксаков, поэт, переводчик, журналист Всеволод Рождественский, геофизик, академик, научный сотрудник первой дрейфующей станции «Северный полюс — 1», Герой Советского Союза Евгений Федоров, актриса театра и кино Елена Подкаминская.