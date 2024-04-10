Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приметы на 10 апреля: почему нельзя ссориться на набережной и выворачивать карманы

Ростовская область, 10 апреля 2024. DON24.RU. Сегодня по народному календарю Илларионов день. Если небо будет красным на рассвете, значит, пойдет дождь, а если на закате — на следующий день ожидается хорошая погода. Туман утром предвещает хороший урожай фруктов, овощей или злаков.

Также хороший урожай обещает дождь 10 апреля.

В старину на Иллариона чистили пруды и колодцы, а в современном мире хозяйкам советуют сделать генеральную уборку в ванной комнате. Наши предки ходили в лес, чтобы отыскать первые цветы мать-и-мачехи, которой лечились от многих болезней. Из растения делали чай и настойки, которые пили весной для восстановления сил после холодного времени года.

В этот день нельзя:

ругаться и обижать других людей — начнутся неудачи, отказывать в помощи — сам окажешься на месте просящего, ссориться возле водоемов — водяной накажет, выворачивать карманы — будет кража, хлопать дверьми — домовой проснется и будет буянить.

Именины сегодня отмечают Стефан, Николай, Василий.

В этот день родились:

публицист, поэт, историк Константин Аксаков, поэт, переводчик, журналист Всеволод Рождественский, геофизик, академик, научный сотрудник первой дрейфующей станции «Северный полюс — 1», Герой Советского Союза Евгений Федоров, актриса театра и кино Елена Подкаминская.

праздники