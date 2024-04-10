Приметы на 10 апреля: почему нельзя ссориться на набережной и выворачивать карманы

В старину на Иллариона чистили пруды и колодцы, а в современном мире хозяйкам советуют сделать генеральную уборку в ванной комнате. Наши предки ходили в лес, чтобы отыскать первые цветы мать-и-мачехи, которой лечились от многих болезней. Из растения делали чай и настойки, которые пили весной для восстановления сил после холодного времени года.