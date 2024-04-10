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Жителям Новосибирской области запретили пить сырую воду во время паводка

В Новосибирской области жителей предупредили об опасности питья сырой воды во время паводка. Соответствующее сообщение появилось на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Источник: AP 2023

Отмечается, что сотрудниками надзорной службы усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников водоснабжения и разводящей сети. В селах сибирского региона проводится мониторинг качества воды.

Жителей Новосибирской области предупреждают, что во время паводка происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод.

— В результате разлива рек и озер происходит смыв грязи с площадок производственных предприятий, дорог, попадание отходов и мусора в водные объекты. Загрязненная вода может явиться фактором передачи острых кишечных инфекций, — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Жителей региона призвали выполнять следующие простые правила:

— не использовать в бытовых целях паводковую воду;

— не пить воду из колодцев и источников, а только бутилированную (в крайнем случае — кипятить);

— фрукты и овощи тщательно промывать бутилированной водой, ошпаривать кипятком;

— регулярно мыть руки с мылом;

— выполнять работы по уборке приусадебного участка на подтопленных территориях только в перчатках.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Минприроды сообщили об угрозе разрушения моста в Верх-Ирмени. Редакция также писала о том, что дачные автобусные маршруты запустят в Новосибирске с 20 апреля.

Егор САФРОНОВ.

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