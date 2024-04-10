Жителям Новосибирской области запретили пить сырую воду во время паводка

Отмечается, что сотрудниками надзорной службы усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды из источников водоснабжения и разводящей сети. В селах сибирского региона проводится мониторинг качества воды.
Жителей Новосибирской области предупреждают, что во время паводка происходит загрязнение поверхностных водоемов и подземных вод.
— В результате разлива рек и озер происходит смыв грязи с площадок производственных предприятий, дорог, попадание отходов и мусора в водные объекты. Загрязненная вода может явиться фактором передачи острых кишечных инфекций, — говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.
Жителей региона призвали выполнять следующие простые правила:
— не использовать в бытовых целях паводковую воду;
— не пить воду из колодцев и источников, а только бутилированную (в крайнем случае — кипятить);
— фрукты и овощи тщательно промывать бутилированной водой, ошпаривать кипятком;
— регулярно мыть руки с мылом;
— выполнять работы по уборке приусадебного участка на подтопленных территориях только в перчатках.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Минприроды сообщили об угрозе разрушения моста в Верх-Ирмени. Редакция также писала о том, что дачные автобусные маршруты запустят в Новосибирске с 20 апреля.
Егор САФРОНОВ.