Жители Хабаровского края могут помочь пострадавшим в Оренбургской области

Появился удобный инструмент для поиска помощи пострадавшим в Оренбургской области. Через него можно найти все объявления о безвозмездной помощи в регионе. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Доступ к быстрому поиску открыт на главной странице сайта и приложения Авито. Для этого достаточно кликнуть на баннер #яПомогаю. На данный момент доступно до двух тысяч объявлений с предложениями помощи.
Чтобы предложение оказать помощь попало в нужный раздел, нужно добавить хештег #яПомогаю к объявлению. Самая востребованная помощь включает расселение пострадавших, передержку животных, питьевую воду и вещи первой необходимости.
— Мы замечаем, что количество людей, готовых помочь, растет ежедневно, и стараемся помочь им быстрее направить свою помощь пострадавшим. Людям, которые размещают объявления с хештегом #яПомогаю о безвозмездной помощи, наша платформа возмещает расходы на размещение и продвижение этих объявлений после того, как помощь была оказана. Кроме того, наша команда в настоящее время работает над тем, как помочь гуманитарным организациям получать безвозмездную помощь на месте с бесплатной доставкой, — рассказали в компании.
Гуманитарную кампанию планируют проводить до 15 мая. Те пользователи, которые пострадали от наводнения и используют платформу для размещения своих объявлений, также могут получить возмещение расходов. Каждый запрос будет рассматриваться индивидуально.