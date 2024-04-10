Жители Хабаровского края могут помочь пострадавшим в Оренбургской области

— Мы замечаем, что количество людей, готовых помочь, растет ежедневно, и стараемся помочь им быстрее направить свою помощь пострадавшим. Людям, которые размещают объявления с хештегом #яПомогаю о безвозмездной помощи, наша платформа возмещает расходы на размещение и продвижение этих объявлений после того, как помощь была оказана. Кроме того, наша команда в настоящее время работает над тем, как помочь гуманитарным организациям получать безвозмездную помощь на месте с бесплатной доставкой, — рассказали в компании.