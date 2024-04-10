Летнее потепление ожидается в Приморье в предстоящие выходные 13 и 14 апреля

В ночь на 14 число фронтальные разделы покинут край, вслед за ними придет гребень антициклона, осадки прекратятся. Минимальные показатели столбиков термометров окажутся ниже 3−4 градуса ниже, но уже днем вновь поднимутся вверх. Максимальная температура воздуха в континентальных районах достигнет +20…+27°C, в прибрежных +12…+18°C.