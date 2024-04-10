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Летнее потепление ожидается в Приморье в предстоящие выходные 13 и 14 апреля

В выходные в Приморье воздух прогреется до +27°C.

Сейчас в Вашингтоне: +16° 4 м/с 82% 760 мм рт. ст. +15°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики «Примгидромета» озвучили прогноз на предстоящие выходные, 13 и 14 апреля. По словам специалистов, погода в крае будет разной, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В субботу, 13 апреля, из-за фронтальных разделов хабаровского циклона в регионе ожидается небольшие и умеренные дожди, в прибрежных районах туман. Минимальные температуры достигнут +3…+9°C, на востоке местами около 0. В континентальных районах столбики термометров поднимутся до летних значений, воздух прогреется до +19…+25°C.

В ночь на 14 число фронтальные разделы покинут край, вслед за ними придет гребень антициклона, осадки прекратятся. Минимальные показатели столбиков термометров окажутся ниже 3−4 градуса ниже, но уже днем вновь поднимутся вверх. Максимальная температура воздуха в континентальных районах достигнет +20…+27°C, в прибрежных +12…+18°C.

Во Владивостоке 13 апреля ожидается морось, воздух прогреется до +7…+10°C. А 14 числа минимальная температура воздуха составит +3…+6°C.