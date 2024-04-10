Фильм «Золото Умальты», снятый в Хабаровском крае, вошел в топ-3 проката РФ

Фильм «Золото Умальты», который рассказывает о краже века в Хабаровском крае, вошёл в число лидеров российского кинопроката. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.
Первый российский истерн вышел в прокат 4 апреля, спустя два дня после премьеры в Москве. За три дня, отметил губернатор, фильму удалось собрать кассу в 30,3 миллиона рублей. Зрителями приключенческой картины стали свыше 84 тысяч россиян.
«Уверен, это только начало», — сказал Дегтярёв.
В фильме снимались такие известные актёры, как Софья Эрнст, Александр Самойленко, Павел Деревянко и Артём Ткаченко. Также в каст попал артист хабаровского музыкального театра Денис Желтоухов. Режиссером картины выступил Андрей Богатырёв.