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Фильм «Золото Умальты», снятый в Хабаровском крае, вошел в топ-3 проката РФ

Зрителями приключенческой картины стали свыше 84 тысяч россиян.

Источник: Кадр из фильма

Фильм «Золото Умальты», который рассказывает о краже века в Хабаровском крае, вошёл в число лидеров российского кинопроката. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале.

Первый российский истерн вышел в прокат 4 апреля, спустя два дня после премьеры в Москве. За три дня, отметил губернатор, фильму удалось собрать кассу в 30,3 миллиона рублей. Зрителями приключенческой картины стали свыше 84 тысяч россиян.

«Уверен, это только начало», — сказал Дегтярёв.

Напомним, сюжет «Золота Умальты» основан на краже 40 пудов золота неизвестными бандитами — такое преступление действительно произошло на территории современного Верхнебуреинского района в начале XX века. В киноинтерпретации действие разворачивается накануне революции 1917 года. Золотопромышленник Леонтий Булыгин пытается вернуть похищенное, не брезгуя для этого никакими методами.

В фильме снимались такие известные актёры, как Софья Эрнст, Александр Самойленко, Павел Деревянко и Артём Ткаченко. Также в каст попал артист хабаровского музыкального театра Денис Желтоухов. Режиссером картины выступил Андрей Богатырёв.

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