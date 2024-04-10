Вашингтон
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дополнительные автобусы «Минсктранса» из Минска в Ригу отправятся с 1 мая

«Минсктранс» сообщил о дополнительных автобусах в Ригу с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В «Минсктрансе» сообщили о запуске дополнительных рейсов в Ригу из Минска.

Международные утренние автобусы «Минск-Рига» через Браслав и Даугавпилс будут отправляться с «Центрального» автовокзала в белорусской столице трижды в неделю. Выезд из Минска в 10.00 часов в понедельник, среду и пятницу, начиная с 1 мая. Обратно из Риги автобусы будут выезжать в 08.30 часов во вторник, четверг и субботу, начиная со 2 мая.

— До этого времени пассажирам доступен вечерний автобусный рейс из Минска в Ригу отправлением от автовокзала «Центральный» ежедневно в 22.00 часов, — прокомментировали в пресс-службе предприятия.