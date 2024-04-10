Дополнительные автобусы «Минсктранса» из Минска в Ригу отправятся с 1 мая

Международные утренние автобусы «Минск-Рига» через Браслав и Даугавпилс будут отправляться с «Центрального» автовокзала в белорусской столице трижды в неделю. Выезд из Минска в 10.00 часов в понедельник, среду и пятницу, начиная с 1 мая. Обратно из Риги автобусы будут выезжать в 08.30 часов во вторник, четверг и субботу, начиная со 2 мая.