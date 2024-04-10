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Минниханов опубликовал видеопоздравление с Ураза-байрамом

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил подписчиков своего телеграм-канала с Ураза-байрамом.

Руководитель республики пожелал им благополучия, счастья и здоровья. «Чын күңелдән Ураза гаете белән котлыйм! Иминлек, бәхет, сәламәтлек телим», — говорится в подписи к ролику.

На видео показано подготовка и празднование Ураза-байрама в татарстанских мечетях, в том числе отрывок с участием муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина, на котором он поздравляет прихожан с праздником.

«Сегодня мусульмане всего мира в праздничных молитвах благодарят Аллаха за дарованный в священный месяц Рамадан Благородный Коран, за возможность совершать добрые дела и благочестивые поступки», — обратился ранее к татарстанцам Минниханов.

Увидеть прямую трансляцию праздничного намаза из Галеевской мечети Казани можно по ссылке.

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