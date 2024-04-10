Фонтаны в Хабаровске выучат новые танцы

Собеседник также отметил, что в этом году жители и гости города увидят обновлённую программу лазерного шоу и услышат новые композиции. Следить за тем, чтобы водные струи поющих фонтанов двигались в нужном направлении, музыка звучала хорошо и лазерное шоу проходило на уровне, будут из аппаратной фонтанного комплекса.