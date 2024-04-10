Фонтаны в Хабаровске выучат новые танцы

Согласно распоряжению мэра города фонтаны на хабаровских прудах будут запущены уже 1 мая. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящее время сотрудники муниципального предприятия «Горсвет» завершают подготовку комплекса к началу сезона. Специалисты обещают, что все работы будут выполнены в установленные сроки.
— Сейчас заканчиваем подготовку насосов и подводных светильников на верхнем пруду. Этот фонтанный комплекс состоит из 30 насосов, 100 подводных светильников и другого оборудования. Параллельно будет произведен монтаж 132 громкоговорителей. Также идет наладка лазерного оборудования. С 15 апреля начнем заполнять верхний пруд водой. Параллельно ведутся работы на нижнем пруду, — рассказал директор МУП «Горсвет» Сергей Дёмин.
Собеседник также отметил, что в этом году жители и гости города увидят обновлённую программу лазерного шоу и услышат новые композиции. Следить за тем, чтобы водные струи поющих фонтанов двигались в нужном направлении, музыка звучала хорошо и лазерное шоу проходило на уровне, будут из аппаратной фонтанного комплекса.
Кроме городских прудов, МУП «Горсвет» подготовит к сезону фонтаны у кинотеатра «Дружба», на привокзальной площади, «Одуванчик» на пересечении Уссурийского бульвара и улицы Пушкина, в сквере переулка Топографического, а также фонтанный комплекс «Ручей» на площади имени Блюхера. Все работы будут закончены к 25 апреля.
Напомним, что 1 апреля в Хабаровске стартовал двухмесячник по санитарной очистке города. Планируется навести порядок на 2 702 придомовых территориях, в 62 парках и скверах и отремонтировать 35 детских площадок. Также внимание обратят на стихийные свалки, которых в столице региона насчитали 36 — их ликвидируют при участии регионального «мусорного оператора» ООО «Хабавтотранс ДВ».