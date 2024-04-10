В Омске открылась регистрация на Весенний полумарафон

В Омске стартовала регистрация на Весенний полумарафон. Событие пройдёт в рамках самого масштабного бегового проекта в стране «ЗаБег.РФ». Полумарафон запланирован на 19 мая.
В этом году стартовать и финишировать участники будут на территории Сибирского кадетского корпуса (ул. Ленина, 26). Здесь же предварительно за два дня до старта пройдёт выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация на забеги при наличии свободных слотов.
Зарегистрироваться участники смогут на сайте www.runsim.ru до 12 мая включительно. Полумарафон будет состоять из четырёх дистанций — 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Старт участников запланирован на 12:00.