В Омске открылась регистрация на Весенний полумарафон

В этом году стартовать и финишировать участники будут на территории Сибирского кадетского корпуса (ул. Ленина, 26). Здесь же предварительно за два дня до старта пройдёт выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация на забеги при наличии свободных слотов.