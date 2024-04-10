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Сегодня возле соборной мечети Челябинска многолюдно. Мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. Фото

Ак-мечеть — центральная точка духовной жизни челябинских мусульман.

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Она основана ещё в прошлом веке и имеет богатую историю. Сегодня улицу Елькина, ведущую к этому важному исламскому храму, заполнили радостные верующие, празднующие окончание поста, соблюдаемого мусульманами в течение месяца Рамадан. Для них это праздник разговения — Ураза Байрам. Весь месяц до этого верующие могли принимать пищу или есть только после захода солнца.

К мечети пришли только мужчины, женщины по традиции остались дома. В Челябинске практически с момента основания города проживают башкиры и татары, поэтому для столицы Южного Урала исламские праздники — не экзотика. Необходимые меры безопасности обеспечивает полиция.

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