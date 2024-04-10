Сегодня возле соборной мечети Челябинска многолюдно. Мусульмане отмечают окончание священного месяца Рамадан. Фото

Она основана ещё в прошлом веке и имеет богатую историю. Сегодня улицу Елькина, ведущую к этому важному исламскому храму, заполнили радостные верующие, празднующие окончание поста, соблюдаемого мусульманами в течение месяца Рамадан. Для них это праздник разговения — Ураза Байрам. Весь месяц до этого верующие могли принимать пищу или есть только после захода солнца.