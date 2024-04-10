В Красноярске начался капремонт Лицея № 2

«Сейчас непростой период для всех, две школы должны расположиться на одних площадях. Нам пришлось немножко скомпоноваться, перестроить рабочие моменты, расписание. За счет наших инфраструктурных решений, мы смогли организовать обучение старшей школы в одну смену, но младшая школа будет учиться в две смены. Задача сложная. Но мы пытаемся найти точки соприкосновения для всех, общие правила для двух школ, чтобы этот период прошел для всех без травм. Мы с пониманием относимся к этой ситуации, так как капремонт школ — это государственная задача. Сами прожили этот опыт и очень рады, что все получилось. Благодаря федеральной программе, поддержке краевого министерства образования и администрации города Красноярска мы получили кардинально новую школу. Кроме обновленного здания, школа приобрела новое оборудование, мебель, благоустроила территорию. Сама бы школа без такого системного, комплексного подхода с этим не справилась. Несмотря на ремонтные сложности, к нам вернулись почти все наши педагоги и дети. Школа продолжает жить», — рассказала директор МАОУ «Средняя школа № 27» Зоя Бердникова.