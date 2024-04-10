В Красноярске начался капремонт Лицея № 2

В начале апреля работы стартовали в МБОУ «Лицей № 2». На период ремонта учеников распределили по двум учебным заведениям, теперь старшеклассники из 10 и 11 классов обучаются в Гимназии № 16, а остальные дети в школе № 27.
Депутат Красноярского городского Совета Елена Южакова навестила лицеистов в школе № 27, проверила, как они разместились на новом месте, пообщалась с педагогами и учениками.
«1 сентября 2023 года школа № 27 только вышла из капитального ремонта, вместе с его коллективом и родителями мы провели большую совместную работу. Мы контролировали ход и качество ремонта. Каждый уделил внимание тому, чтобы детям в этой школе было комфортно. Теперь она выступает в роли принимающей стороны. В связи с капитальным ремонтом лицея № 2 большая часть детей размещена в 27-й школе. Для меня важно понять, как они соседствуют, с какими проблемами и вопросами столкнулись. Я думаю, что опыт, полученный при ремонте 27 школы, мы используем в ходе капремонта лицея № 2».
В школе № 27 обучается около 800 школьников, с переездом лицеистов количество учащихся возросло почти в два раза, пришло около 600 новых учеников из лицея № 2. Поделилась школа только помещением, педагогический коллектив лицея переехал вместе с детьми. Несмотря на сложности, директора обоих учреждений совместно ищут решение возникающих проблем, чтобы всем было комфортно.
«Сейчас непростой период для всех, две школы должны расположиться на одних площадях. Нам пришлось немножко скомпоноваться, перестроить рабочие моменты, расписание. За счет наших инфраструктурных решений, мы смогли организовать обучение старшей школы в одну смену, но младшая школа будет учиться в две смены. Задача сложная. Но мы пытаемся найти точки соприкосновения для всех, общие правила для двух школ, чтобы этот период прошел для всех без травм. Мы с пониманием относимся к этой ситуации, так как капремонт школ — это государственная задача. Сами прожили этот опыт и очень рады, что все получилось. Благодаря федеральной программе, поддержке краевого министерства образования и администрации города Красноярска мы получили кардинально новую школу. Кроме обновленного здания, школа приобрела новое оборудование, мебель, благоустроила территорию. Сама бы школа без такого системного, комплексного подхода с этим не справилась. Несмотря на ремонтные сложности, к нам вернулись почти все наши педагоги и дети. Школа продолжает жить», — рассказала директор МАОУ «Средняя школа № 27» Зоя Бердникова.
Лицей № 2 включен в федеральную программу капитального ремонта на 2024−2025 годы. За счет субсидии из федерального бюджета планируется провести капитальный ремонт здания, в том числе ремонт кровли, устройство водосточной системы и отопления, решетки радиаторов, сцены, замену ограждений внутренних лестниц, вентиляции и электромонтажные работы. Подрядчик уже приступил к работе.
«Два последних месяца учебного года будут адаптационные для детей, так как весь следующий учебный год мы проведем в стенах 27-й школы. В нашем лицее № 2 уже стартовали работы по капитальному ремонту. Подрядчик ремонтирует стены, полы. Срок окончания работ по контракту 31 июля 2025 года. С момента постройки лицея в 1965 году, проводились только частичные ремонты, приводили в порядок кровлю, полы, отопительную систему. Последний ремонт был 12 лет назад, он был связан с усилением конструкции здания. И конечно, необходимость в ремонте стояла остро. С переездом большая нагрузка легла не только на детей и родителей, но и на педагогов. Наши дети распределены между двумя школами, и мы вместе с ними», — поделилась директор МБОУ «Лицей№ 2» Илона Сосновская.
Напомним, в Красноярске в 2024 году по государственной программе РФ «Развитие образования» начнется капитальный ремонт пяти школ. Под программу попали общеобразовательные учреждения № 45 на ул. Судостроительной, 105, № 42 по ул. Кольцевой, 12а, № 53 по ул. Волжской, 31 г, № 82 по ул. Киренского, 19 и лицей № 2 по ул. Урицкого, 121. На ремонт зданий выделили 745,43 млн рублей по федеральной программе.