Не мог нормально жевать и с трудом дышал: врачи из Иркутска спасли жизнь пятилетнему мальчику

Врачи из Иркутской областной детской клинической больницы спасли жизнь пятилетнему Ратмиру. Мальчик с двух лет страдал от мышечной слабости. Он не мог нормально жевать и глотать пищу, с трудом поднимал руку. Об этом сообщает главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов в своем телеграм-канале.