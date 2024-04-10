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Не мог нормально жевать и с трудом дышал: врачи из Иркутска спасли жизнь пятилетнему мальчику

Врачи из Иркутска спасли жизнь 5-летнему мальчику с редким заболеванием.

Источник: Комсомольская правда

Врачи из Иркутской областной детской клинической больницы спасли жизнь пятилетнему Ратмиру. Мальчик с двух лет страдал от мышечной слабости. Он не мог нормально жевать и глотать пищу, с трудом поднимал руку. Об этом сообщает главный врач Иркутской детской областной клинической больницы Юрий Козлов в своем телеграм-канале.

— Сначала наш юный пациент проходил лечение в Москве. Ратмиру поставили редкий диагноз «Миастения». При этом заболевании поражается нервно-мышечное соединение, из-за чего передача сигнала от нерва к мышечному волокну затрудняется или блокируется, — говорит Юрий Козлов.

Но в Москве ребенку не смогли провести операцию, а его состояние ухудшалось. Позже мальчика госпитализировали в одну из больниц Казани. Пациент уже с трудом дышал. Эта слабость дыхательных мышц стала серьезной угрозой для жизни.

Но вскоре ребенка привезли в Иркутск. Там врачи предприняли все необходимые действия и провели сложнейшую операцию.

— Заболевание трудно поддается лечению, но правильная тактика позволит достигнуть ремиссии. Максимум, который мы могли сделать — удалить вилочковую железу, которая и стала причиной патологии, — говорит врач.

Операция прошла успешно. Врачи называют Ратмира настоящим героем. Уже через два дня после хирургического вмешательства мальчик заслужил звание самого энергичного пациента. Когда-то ребенку было тяжело поднять руку, а теперь он активно бегает и прыгает.

здоровье