Главные новости за 9 апреля

ВЧЕРА
Большое совещание по промышленности. Чего требует и на чем акцентирует внимание Лукашенко.
Лукашенко поручил подготовить президентское совещание по регулированию посредничества.
День работников органов государственного контроля установлен в Беларуси, соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Головченко предложил радикально изменить взаимодействие науки и промышленности.
Генсеку ООН передано послание Лукашенко с благодарностью о назначении Постоянного координатора ООН в Беларуси.
ЦИК зарегистрировал избранных членов Совета Республики восьмого созыва.
ЦИК подведет итоги выборов делегатов ВНС 16 апреля.
«Это самая конструктивная часть нашей молодежи». Перцов о делегатах ВНС от БРСМ.
Белорусская делегация во главе с Егоровым посещает Никарагуа.
Цены на скупаемые у физлиц драгметаллы вырастут с 12 апреля. Это предусмотрено постановлением Министерства финансов.
В Минске открылась международная выставка «Металлообработка-2024».
Соцуслуги, пансионаты, родственный уход. В Минтруда рассказали о мерах поддержки ветеранов.
В Беларуси ветераны ВОВ ко Дню Победы получат от Br1 тыс. до Br4 тыс.
«Библионочь-2024». Чем порадуют гостей библиотеки Беларуси.
Не отстегиваться, не подниматься, не махать руками. Эксперт о правилах использования аттракционов.
Белгидромет рассказал, действительно ли до Беларуси долетела пыль из Сахары.
СЕГОДНЯ
Пресс-конференция «Подготовка зон массового отдыха (парков, пляжей) к теплому сезону: благоустройство и развитие инфраструктуры» состоится в пресс-центре БЕЛТА, начало в 11.00. О благоустройстве и развитии инфраструктуры парков, пляжей накануне теплого сезона расскажут участники пресс-конференции: Марина Макарова — начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП «Минское лесопарковое хозяйство», Екатерина Михалева — ведущий специалист РГОО ОСВОД, Михаил Фролов — ведущий специалист Минской областной организации ОСВОД. Аккредитация СМИ по телефонам 311−33−70, (8044) 583−84−04, электронной почте pressuser@belta.bу. Адрес пресс-центра БЕЛТА: Минск, ул. Энгельса, 30−303.
В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню авиации и космонавтики. Начало в 11.00.
Выставка традиционного китайского и корейского искусства «Жемчужины Востока» будет работать до 6 мая в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка «Петр Явич — ученик Юделя Пэна» будет работать до 31 мая в Гродненском музее истории религии.
XXXIX Фестиваль музыки «Минская весна» пройдет по 31 мая в Белорусской государственной филармонии.
Выставка «В поисках живой души», приуроченная к 215-летнему юбилею классика русской литературы, прозаика, драматурга, публициста Николая Гоголя, будет работать до 9 июня в Национальной библиотеке Беларуси.
ЗАВТРА
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В 1945 году в условиях разгрома немецко-фашистских войск во Второй мировой войне, узники Бухенвальда во главе с интернациональным политическим центром подняли вооруженное восстание, в результате которого захватили лагерь и удерживали его до прихода союзных войск.
Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Отмечается в день рождения английского врача Джеймса Паркинсона (1755−1824), описавшего в 1817 году хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы.
105 лет назад родился Смолич Дмитрий Николаевич, белорусский оперный режиссер, заслуженный артист Грузии (1954), заслуженный деятель искусств России (1958), народный артист Украины (1960), народный артист Беларуси (1964), народный артист СССР (1979). В 1941 году окончил оперно-драматическую студию им. К. Станиславского в Москве. Работал в оперных театрах Украины и России. В 1962—1969 годах главный режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Мастер организации массовых сцен. Поставил на белорусской сцене спектакли «Брестская крепость» К. Молчанова, «Алеся» Е. Тикоцкого, «Князь Игорь» А. Бородина и др. Умер в 1987 году.
70 лет назад родился Гаркалин Валерий Борисович, российский артист театра и кино, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах «Катала», «Белые одежды», «Ширли-мырли», «Остановка по требованию» и др. Умер в 2021 году.