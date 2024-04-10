Главные новости за 9 апреля

105 лет назад родился Смолич Дмитрий Николаевич, белорусский оперный режиссер, заслуженный артист Грузии (1954), заслуженный деятель искусств России (1958), народный артист Украины (1960), народный артист Беларуси (1964), народный артист СССР (1979). В 1941 году окончил оперно-драматическую студию им. К. Станиславского в Москве. Работал в оперных театрах Украины и России. В 1962—1969 годах главный режиссер Государственного театра оперы и балета Беларуси. Мастер организации массовых сцен. Поставил на белорусской сцене спектакли «Брестская крепость» К. Молчанова, «Алеся» Е. Тикоцкого, «Князь Игорь» А. Бородина и др. Умер в 1987 году.