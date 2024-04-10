Новый сервис Росреестра предупредит о зонах возможного подтопления

Если вы планируете покупать участок или дом, с помощью Публичной кадастровой картыpkk.rosreestr.ruможно выяснить, не находится ли недвижимость в зоне риска. Для этого необходимо на экране в меню в левом верхнем углу выбрать инструмент «Слои» (или кнопку «Слои» в правом верхнем углу) и сделать активным слой «Зона с особыми условиями использования территорий». На карте зеленым цветом отобразятся зоны с особыми условиями использования территорий, учтенные в ЕГРН, в том числе зоны затопления и подтопления. Затем на панели «Поиск» выберите вкладку «ЗОУИТ» — появится информационное окно, которое содержит характеристики зоны. Интересующий земельный участок можно найти на карте по кадастровому номеру или визуально, и если он попадает в зону затопления или подтопления, то на карте он будет закрашен зеленым цветом.