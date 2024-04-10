Новый сервис Росреестра предупредит о зонах возможного подтопления

Земельные участки, которые находятся в зоне затопления и подтопления, теперь специально обозначены Росреестром, чтобы человек, который хочет построить там дом или дачу, знал о возможных рисках, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Тема эта в Хабаровском крае всегда актуальна.
— В Единый государственный реестр недвижимости вносятся сведения о зонах затопления и подтопления, после чего для таких земельных участков вводится особый режим использования, — сообщил заместитель руководителя Управления Росреестра по Хабаровскому краю Александр Мирошниченко. — Затопление территории происходит из-за разлива рек, озер, выпадения осадков, а подтопление — за счет поднятия из-под земли грунтовых вод.
В Хабаровском крае установлены границы 973 зон затопления и подтопления территорий, которые расположены в 180 населенных пунктах.
Если вы планируете покупать участок или дом, с помощью Публичной кадастровой картыpkk.rosreestr.ruможно выяснить, не находится ли недвижимость в зоне риска. Для этого необходимо на экране в меню в левом верхнем углу выбрать инструмент «Слои» (или кнопку «Слои» в правом верхнем углу) и сделать активным слой «Зона с особыми условиями использования территорий». На карте зеленым цветом отобразятся зоны с особыми условиями использования территорий, учтенные в ЕГРН, в том числе зоны затопления и подтопления. Затем на панели «Поиск» выберите вкладку «ЗОУИТ» — появится информационное окно, которое содержит характеристики зоны. Интересующий земельный участок можно найти на карте по кадастровому номеру или визуально, и если он попадает в зону затопления или подтопления, то на карте он будет закрашен зеленым цветом.
Такие сведения отображаются и в выписке из ЕГРН на земельный участок.
Получить выписку из ЕГРН можно через специальный сервис на сайте Росреестра rosreestr.ru.gov.ru «Электронные услуги и сервисы» — «Получение сведений из ЕГРН» или через портал Госуслуг, либо обратиться с запросом в офис МФЦ.