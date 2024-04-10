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Терроризирующих жителей Ольхонского района волков запретили отстреливать

Голодные хищники подступили к человеческим домам и держат население в страхе.

Источник: ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

В Ольхонском районе местные жители пожаловались на увеличение численности волков, которые терроризируют домашний скот и несут угрозу жизни человека. С такой проблемой население обратилось к депутатам ЗС, которые организовали совещание с участием мэра района Андрея Тыхеева, представителей фермерских хозяйств села Онгурён и «Заповедного Прибайкалья», а также руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира региона и главного государственный охотничий инспектора Валентина Бороденко, пишет ИА IrkutskMedia.

«Заповедное Прибайкалье» запрещает на территории особо охраняемой природной территории отстрел животных, в том числе волков. В нацпарке действует закон, согласно которому на его территории нельзя даже просто находиться с оружием. Кроме того, разрешение на добычу волка выдается на ограниченное время, поэтому на то, чтобы выследить зверя остается всего три дня, что невозможно, отмечает председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС области Сергей Гомбоев.

— Необходимо при содействии федерального законодательства смягчить существующие ограничения и позволить организовывать охоту на волков, — рассказал Сергей Гомбоев.

В ходе встречи главный государственный охотничий инспектор Валентин Бороденко предложил поднять премию за добычу волка с 16,5 тысячи рублей до 20−25 тысяч рублей.

До 15 апреля комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве соберет предложения по решению проблемы, которые были озвучены во время встречи с ольхонскими представителями и сотрудниками нацпарка «Заповедное Прибайкалье». Ситуацию с волками депутаты ЗС держат на контроле.

флора и фауна