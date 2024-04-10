Терроризирующих жителей Ольхонского района волков запретили отстреливать

«Заповедное Прибайкалье» запрещает на территории особо охраняемой природной территории отстрел животных, в том числе волков. В нацпарке действует закон, согласно которому на его территории нельзя даже просто находиться с оружием. Кроме того, разрешение на добычу волка выдается на ограниченное время, поэтому на то, чтобы выследить зверя остается всего три дня, что невозможно, отмечает председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС области Сергей Гомбоев.