Терроризирующих жителей Ольхонского района волков запретили отстреливать

В Ольхонском районе местные жители пожаловались на увеличение численности волков, которые терроризируют домашний скот и несут угрозу жизни человека. С такой проблемой население обратилось к депутатам ЗС, которые организовали совещание с участием мэра района Андрея Тыхеева, представителей фермерских хозяйств села Онгурён и «Заповедного Прибайкалья», а также руководителя службы по охране и использованию объектов животного мира региона и главного государственный охотничий инспектора Валентина Бороденко, пишет ИА IrkutskMedia.
«Заповедное Прибайкалье» запрещает на территории особо охраняемой природной территории отстрел животных, в том числе волков. В нацпарке действует закон, согласно которому на его территории нельзя даже просто находиться с оружием. Кроме того, разрешение на добычу волка выдается на ограниченное время, поэтому на то, чтобы выследить зверя остается всего три дня, что невозможно, отмечает председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС области Сергей Гомбоев.
— Необходимо при содействии федерального законодательства смягчить существующие ограничения и позволить организовывать охоту на волков, — рассказал Сергей Гомбоев.
До 15 апреля комитет по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве соберет предложения по решению проблемы, которые были озвучены во время встречи с ольхонскими представителями и сотрудниками нацпарка «Заповедное Прибайкалье». Ситуацию с волками депутаты ЗС держат на контроле.