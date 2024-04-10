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Две сложные операции сделали маленькому пациенту в Хабаровске

Врачи Перинатального центра спасли новорожденного.

Источник: Комсомольская правда

В Перинатальном центре Хабаровска провели сложные операции младенцу с врожденными пороками развития желудочно-кишечного тракта. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Младенец родился сразу с двумя серьезными аномалиями ЖКТ: свищом подвздошной кишки и атрезией пищевода с нижним трахеопищеводным свищем.

— Через сутки после рождения ребенку сделали сложные операции по перевязке трахеопищеводного свища, пластике пищевода и клиновидной резекции подвздошной кишки с наложением анастомоза, — рассказали в Министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Операции провели заведующая отделением хирургии новорожденных Наталия Ненилина и детский хирург Ульяна Самченко, при участии бригады анестезиологов-реаниматологов. Сейчас ребенок находится под медицинским наблюдением.

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