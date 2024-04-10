Умер космонавт Владимир Аксенов, в честь которого названа улица в Гродно

В «Роскосмосе» сообщили о том, что умер советский космонавт Владимир Аксенов. Соболезнования семье советского летчика-космонавта Владимира Аксенова выразил глава Роскосмоса Юрий Борисов.
Сообщается, что космонавт Аксенов скончался на 90-м году жизни. Борисов напомнил, что Аксенов участвовал в первом испытательном полете нового космического корабля «Союз Т-2». Также глава «Роскомоса» заметил, что Аксенов останется в памяти коллег и знакомых, как честный, трудолюбивый, справедливый и искренний человек.
За время своей службы в отряде космонавтов Владимир Аксенов совершил два космических полета: в 1976-м, как бортинженер на корабле «Союз-22» вместе с Валерием Быковским, а затем в 1980-м с Юрием Малышевым на корабле «Союз Т-2». Во время последнего полета была произведена первая в мире стыковка в ручном режиме с орбитальным комплексом «Салют-6».
— Добрая память об Аксенове Владимире Викторовиче навсегда сохранится в наших сердцах, а его жизнь будет достойным примером для будущих поколений покорителей космоса, — сказал Борисов.
За каждый из космических полетов Аксенов получил звание Герой СССР. В 1988-м Аксенов ушел в отставку в звании подполковника. Его именем названа одна из улиц Гродно.