Умер космонавт Владимир Аксенов, в честь которого названа улица в Гродно

За время своей службы в отряде космонавтов Владимир Аксенов совершил два космических полета: в 1976-м, как бортинженер на корабле «Союз-22» вместе с Валерием Быковским, а затем в 1980-м с Юрием Малышевым на корабле «Союз Т-2». Во время последнего полета была произведена первая в мире стыковка в ручном режиме с орбитальным комплексом «Салют-6».