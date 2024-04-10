Мать 4 детей и жена горняка, погибшего в «Пионере», рассказала о трагедии

Как сообщает AMUR.LIFE, одной из пострадавших от обвала в руднике «Пионер» в Приамурье стала Кристина Маркова. Её муж Юрий, который работал машинистом самоходной буровой установки, оказался в числе 13 пропавших под землёй горняков 18 марта. У женщины из башкирского города Сибай осталось четверо детей, младшему из которых всего три года.
«Они ехали на уазике в этот момент, произошел обвал. Машиной могло вынести так, что образовался карман, они вылезли из машины, и туда вода могла не попасть… Как мне сказали, шла порода со скоростью 100 километров в час, там даже тел нет. Все возможно… Но это же предположения! Как они могут точно об этом сказать? Надо продолжать бурить, надо что-то делать», — цитируют журналисты Кристину, которая говорила детям, что поехала за папой, но вернулась с Приамурья одна.
Многие жёны горняков, погибших при обвале в руднике «Пионер», не верят в смерть мужей и призывают людей не соболезновать им, а молиться и верить, что люди сами выберутся на поверхность.
1 апреля спасательную операцию на руднике «Пионер» в Приамурье прекратили. На руднике установят мемориал. kuzbass.aif.ru разбирался, почему работы остановили и достанут ли тела людей.